A Racalmuto presentato il libro “Verità impossibili”

Si è tenuta a Racalmuto la presentazione di “Verità impossibili”, il libro curato da Andrea Apollonio riguardante Sciascia e la giustizia. All’evento ha partecipato il deputato del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, che ha voluto ricordare l’impegno dello scrittore: “Sciascia credeva con fermezza nel potere degli intellettuali di bilanciare il potere sovrano, denunciandone i mali così come le storture della società, una posizione, la sua, importante, che purtroppo non trovò altrettanto riscontro negli intellettuali suoi contemporanei, se non con qualche eccezione – ha detto Cimino – questo passaggio del libro che presentiamo, rappresenta una chiave di lettura del dibattito contemporaneo sui diritti, che coinvolge a livelli differenti società civile, politica e magistratura, quest’ultima trovandosi non di rado a riempire i vuoti legislativi lasciati dalla seconda”. Il libro comprende scritti di magistrati siciliani che riflettono sull’opera di Sciascia in tema di giustizia: “A Racalmuto dopo 29 anni si è parlato di Giustizia ricordando Leonardo Sciascia e lo abbiamo fatto alla presenza del procuratore generale e di tanti altri magistrati impegnati nella lotta alla mafia – dice Rosalba Cimino – “Verità Impossibili” è un libro che fa riflettere su ciò che temi come: lo Stato, la Giustizia, la Verità, la magistratura, il ruolo delle donne rappresentano oggi per il nostro Paese.”