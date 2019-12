Nella giornata di domani venerdi 13 dicembre, presso l’Auditorium “Rosario Livatino ” del Polo Universitario di Agrigento in via Filippo Quartaro 6 si terrà la presentazione del nuovo libro “Anche quella foto acquistò colore ” dell’autrice nonchè docente dell’Università di Agrigento e Delegato per la Formazione Didattica Universitaria, Alessandra la Marca.

La presentazione avrà luogo a partire dalle ore 10.