Lunedi 19 agosto alle ore 19:30, negli spazi de Le Fabbriche (Fondazione Orestiadi) di Via San Francesco d’Assisi, 1 – Agrigento, un’importante evento con il libro Dasvidania (Marsilio, 2021, da settembre 2024 nella collana Universale Feltrinelli), alla presenza dell’autore Nikolai Prestia.

Cresciuti nella Russia sovietica degli anni ’90 in una famiglia segnata da povertà, abuso di sostanze e abbandono, Kola e sua sorella entrano nel sistema degli orfanotrofi. Qui, Kola si trova faccia a faccia con una sfida diversa ma altrettanto scoraggiante: cavarsela in un mondo sconosciuto e talvolta ostile, perseguitato dall’assenza di sua madre. Questa esperienza, che alla fine culmina con l’adozione da parte di una famiglia italiana, alterna storie di traumi e liberazione, ponendo domande fondamentali sulla nostra capacità di riconciliarci con una perdita insondabile.

Straziante ma lirico, il romanzo di Niklolai Prestia è una testimonianza della dualità della memoria nella sua capacità sia di ferire che di guarire, e del potere di trasformazione di quelle figure, adulti e coetanei, che contribuiscono allo sviluppo di un bambino. Dasvidania offre uno sguardo non edulcorato sulle storie che spesso precedono l’adozione, specie di bambini più grandi.

Modera l’incontro e conversa con l’autore la professoressa Teresa Fiore, (Montclair State University, USA)

Nikolai Prestia nasce nel 1990 a Nizhny Novgorod, in Russia. All’età di otto anni, insieme alla sorella, viene adottato da una coppia italiana che vive in Sicilia. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Siena e attualmente vive a Roma. Dasvidania è il suo primo romanzo, vincitore del Premio Massarosa 2022. Il suo secondo romanzo, La coscienza delle piante, è in uscita con Marsilio in settembre.

Teresa Fiore è ordinaria della Cattedra Inserra presso la Montclair State University, USA. Come studiosa e insegnante si occupa di migrazioni da/verso l’Italia, di rapporti tra Italia e paesi latinoamericani e di adozione. Ha co-tradotto Dasvidania in inglese con Daniela Chaudhary Fiore, in uscita negli USA nel 2025.