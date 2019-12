Domani alle ore 10,00, presso l’Auditorium “Rosario Livatino” del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, in contrada Quartararo, avverrà la presentazione del libro Anche quella foto acquistò colore della docente Alessandra La Marca, già autrice di numerosi saggi di carattere didattico- pedagogico (Didattica universitaria e sviluppo delle soft skills, Competenza digitale e saggezza a scuola, La valorizzazione delle specificità femminili e maschili. Una didattica differenziata per le alunne e per gli alunni etc).

All’evento saranno presenti il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Roberto Micari, il Presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, Giovanni Di Maida, il Presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, Lucio Melazzo, e il Coordinatore del Corso di Studi di Scienze dell’Educazione di Agrigento, Antonio Bellingreri.

Tra i relatori interverranno il Dirigente scolastico dell’I.C. “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Palma di Montechiaro, Laura Carmen Sanfilippo, e il docente di didattica generale dell’Università di Palermo Giuseppe Zanniello .

Anche quella foto acquistò colore è un’opera originale perché è un trattato di pedagogia declinato sotto forma di romanzo, di cui la protagonista è Lia, una giovane che frequenta l’università e che vive questa sua esperienza attraverso le più disparate emozioni, dall’ansia per gli esami, alla collaborazione con i colleghi e le liti.