Presentato il Co.n.al.pa. Agrigento in onore del Beato Rosario Livatino

Ad Agrigento nasce la delegazione del Co.n.al.pa. Agrigento dedicata al Beato Rosario Livatino che ha amato i boschi agrigentini. Il presidente della delegazione è Domenico Bruno, ex comandante della Forestale, Cavaliere al Merito della Repubblica, figura molto attiva nella tutela degli alberi e dei boschi e che ha collaborato con il giudice Livatino in indagini sugli incendi boschivi. La delegazione agrigentina è stata presentata ufficialmente questa mattina, 13 luglio, negli spazi del “Giardino del vescovo” del Museo Diocesano di Agrigento ed è composta da Antonio Marotta (Vicepresidente), Alfonso Scanio (Segretario) e dai Consiglieri: Vittorio Zunardi, Giovanni Portannese, Vincenzo Fagiani, Marcella Carlisi. Tra i prossimi impegni della delegazione agrigentina sono previsti: l’adesione al Coordinamento regionale “Salviamo i boschi di Sicilia dagli incendi “ e la richiesta di incontri con il Prefetto, il Sindaco di Agrigento e con gli Enti Pubblici che si occupano della salvaguardia dei boschi, degli alberi e dei loro habitat naturali. Un altro aspetto cui cui si vuole puntare e la pulizia delle scarpate delle strade per evitare incendi e danni ai cittadini, oltre che al patrimonio boschivo.

La delegazione, come da statuto dell’associazione, si propone di collaborare con il mondo della scuola per la diffusione di una coscienza naturalistica e di rispetto per il nostro ambiente; organizzare escursioni naturalistiche, feste dell’albero e la piantumazione di alberi in città e nelle periferie, dando applicazione alla legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che obbliga i Comuni, con più di 15.000 abitanti, alla piantumazione di un albero per ogni neonato (individuazione di aree idonee). “Per la buona gestione del verde esistente e dei tantissimi terreni abbandonati pubblici e privati, soggetti ad incendio- è stato detto durante la presentazione- la delegazione si propone per la collaborazione con l’amministrazione comunale per la gestione del verde pubblico.” Previsto anche un incontro con il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale per avviare una collaborazione e poter incontrare gli studenti perchè acquisiscano maggiore consapevolezza nel rispettare l’ambiente.