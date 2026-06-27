Estate 2026 a Realmonte, svelato il cartellone di Costabianca: oltre due mesi di spettacoli tra musica, teatro e grandi eventi

REALMONTE – Un’estate lunga più di due mesi, pensata per animare la città con un calendario fitto di appuntamenti che unisce spettacolo, cultura, musica, tradizioni e intrattenimento. È stato presentato il programma ufficiale di “Costabianca – Estate 2026”, il cartellone promosso dal Comune di Realmonte che accompagnerà cittadini e turisti dal 27 giugno al 31 agosto con decine di eventi distribuiti tra il Teatro Costabianca, Piazza Umberto I, la Scala dei Turchie altri luoghi simbolo del territorio.

L’edizione 2026 propone un’offerta capace di coinvolgere tutte le fasce d’età, alternando spettacoli teatrali, concerti, cabaret, rassegne cinematografiche, serate danzanti, karaoke, festival musicali e appuntamenti dedicati alle tradizioni popolari.

Ad aprire il cartellone sarà, il 27 giugno, lo spettacolo di danza “Scala dei Turchi Dance Edition”, mentre il mese di luglio entrerà subito nel vivo con il Cinema sotto le stelle, il Fil d’Oro e Sapori di Pietra, spettacoli teatrali come “Nobili Affari”, “A Badante” e “Una tonnellata di soldi”, oltre ai concerti dedicati alla musica italiana e alle grandi hit degli anni Novanta.

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano anche la Notte Bianca del 21 luglio, la seconda edizione di White Scala dei Turchi, il concerto della Nuova Banda Realmontina, gli eventi dedicati ai talenti locali e numerose serate di cabaret e comicità.

Il mese di agosto si aprirà con il LightBlue Festival, seguito da concerti, spettacoli musicali, danza, cinema all’aperto e manifestazioni dedicate alle tradizioni siciliane. Sul palco saliranno anche artisti e gruppi molto apprezzati dal pubblico come Neja e Cecilia Gayle, Bianca Atzei, i Royal Mountain Stray Dogs e numerosi interpreti della scena musicale regionale.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alle famiglie, ai bambini e agli amanti del teatro, con una programmazione che punta a trasformare ogni serata estiva in un’occasione di incontro e condivisione.

«L’Estate 2026 a Realmonte si presenta con un programma ricco, vibrante e capace di raccontare l’anima della nostra comunità», sottolinea il sindaco Alessandro Pietro Mallia, evidenziando come il cartellone attraversi musica, teatro, danza, cinema, tradizioni e grandi spettacoli, valorizzando ogni angolo della città, dalla Scala dei Turchi al Teatro Costabianca, fino a Piazza Umberto I.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo Marika Salemi e il direttore artistico Marco Gallo per il lavoro svolto nella costruzione del programma.

«Il calendario dell’Estate 2026 – afferma il sindaco – è il risultato di un lavoro congiunto, portato avanti con dedizione, professionalità e una visione condivisa che mette al centro la nostra comunità. L’impegno dell’assessore Salemi e la competenza del direttore artistico Gallo hanno permesso di costruire un programma equilibrato, inclusivo e di qualità, capace di valorizzare le energie del territorio e di offrire a cittadini e visitatori un’estate ricca di cultura, bellezza e partecipazione».

Con oltre sessanta appuntamenti distribuiti nell’arco di tutta la stagione, Costabianca Estate 2026 punta a confermare Realmonte tra le principali destinazioni estive della provincia di Agrigento, offrendo un calendario capace di coniugare promozione turistica, valorizzazione del territorio e occasioni di svago per residenti e visitatori.

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