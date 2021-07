Presentato “Costabianca Scala dei Turchi 2021”

Presentato al Teatro Costabianca della Città della Scala dei Turchi, il programma del cartellone estivo 2021, che si concluderà il prossimo 4 settembre. Il sindaco , Sabrina Lattuca, ha illustrato le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale, che prevedono eventi musicali, con nomi del panorama musicale nazionale, tra cui Anna Tatangelo ed Ibla, protagonisti di cabaret, per momenti di grandi risate, tra cui spiccano i nomi del duo Matranga e Minafò, i Respinti e la comicità dell’intramontabile. Il programma prevede, inoltre, eventi culturali in suggestive location della costa realmontina,tra cui la Rassegna Letteraria ed al Teatro Costabianca, una serata dedicata a Giorgio Gaber con la regia del giornalista Andrea Scanzi, il Festival della Musica, un Concerto di Musica lirica, con la presenza di due cantanti della Scala di Milano, ed ancora una serata dedicata alla danza con il corpo di ballo di Canale 5,del format Amici di Maria De Filippi. E, per finire mostre di rinomati artisti contemporanei. Un programma vario rivolto a tutte le fasce di età, con delle proposte che spaziano dalla musica leggera agli appuntamenti culturali, che l’amministrazione comunale ha fortemente voluto per soddisfare le esigenze dell’intero comprensorio, in un momento storico che necessita di svago e gioia, osservando al contempo con rigore, le disposizioni anticovid 19.” Il programma delle manifestazioni Teatro Costabianca – dichiara il sindaco Sabrina Lattuca- prevede una serie di eventi che soddisfa le esigenze di ogni fascia di età, promuovendo lo sviluppo del territorio e la valorizzazione del patrimonio archeologico, paesaggistico e culturale, volano di crescita sociale ed economica dell’intero territorio”.