Presentata la nuova offerta formativa per l’Anno Accademico 2019/2020

Si apriranno nel mese di Agosto, le iscrizioni per i nuovi corsi di laurea ad Agrigento, istituiti dall’Università degli Studi di Palermo per l’Anno Accademico 2019/2020. L’annuncio è stato dato dal Rettore dell’Ateneo palermitano, prof. Fabrizio Micari che assieme al sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha presentato la nuova offerta formativa che comprende il corso di laurea in Architettura e Ambiente costruito, (coordinatore prof. Francesco Maggio); Economia e Amministrazione Aziendale, (coordinatore prof,. Gianmarco Ruisi) e Scienze dell’Educazione (coordinatore prof. Antonio Bellingreri). Confermato anche il corso di laurea in Servizio Sociale (coordinato dal prof, Giulio Gerbino).

Alla presentazione dei nuovi corsi erano presenti il Direttore generale dell’Università di Palermo, Antonio Romeo, il dirigente dell’Area Programmazione, Giusy Lenzo, il dirigente dell’Area Tecnica, Antonio Sorce e il Presidente del Polo Territoriale decentrato di Agrigento dell’università di Palermo, prof, Lucio Melazzo.

Nel corso dell’incontro è stato ufficializzato l’avvio, entro l’anno, della Gara d’appalto, da parte dell’Università di Palermo, dei lavori relativi all’edificio ex ospedale di via Atenea destinato a nuova sede universitaria nel centro storico.

Su questo tema il Sindaco, Lillo Firetto ha ribadito che l’ex ospedale di via Atenea diventa non solo sede di Università, ma anche “Agorà” e sede di eventi e manifestazioni culturali della città.

“Alcuni corsi universitari – ha dichiarato Firetto – sono graditi ritorni come Architettura; altri sono una novità , mi riferisco al corso di laurea in Economia. Con questa offerta formativa, l’Università riapre il suo orizzonte sulla città”.