Preparazione Akragas, Cammarata: «Vedo sacrificio e voglia di crescere. Il ritiro servirà a creare il gruppo»

L’Akragas SLP ha archiviato i primi tre giorni di lavoro sul terreno di gioco del “Totò Russo” di Aragona. Le prime sedute hanno segnato l’inizio della preparazione in vista della stagione 2026/2027, con il tecnico Fabrizio Cammarata che traccia un primo bilancio, evidenziando entusiasmo, disponibilità al sacrificio e la necessità di costruire l’identità della squadra.

«Sono contento perché abbiamo finalmente iniziato questa stagione – ha dichiarato l’allenatore biancazzurro –. I primi giorni servono soprattutto per conoscerci, sia con i nuovi che con i ragazzi già presenti, mentre aspettiamo anche l’arrivo degli altri giocatori».

Nonostante il caldo intenso, il gruppo ha affrontato le prime sedute con grande intensità.

«I ragazzi non si sono risparmiati e questo è un aspetto molto positivo. Tra un mese inizierà già la Coppa Italia e dobbiamo arrivare in una buona condizione fisica».

Da lunedì la squadra si trasferirà a Piazza Armerina per il ritiro estivo, un passaggio che il tecnico considera fondamentale non solo sotto l’aspetto atletico.

«I dieci giorni di ritiro serviranno soprattutto per stare insieme, conoscerci meglio e creare quel gruppo in cui credo tanto. Dovremo inserire i nuovi che arriveranno e costruire una squadra competitiva per affrontare il campionato».

Le prime impressioni, però, sono incoraggianti.

«Sono ottime. All’inizio il lavoro è anche più semplice perché c’è entusiasmo. Ritrovo giocatori che ho già allenato e si sta creando una bella alchimia. Ma la cosa che mi rende più soddisfatto è vedere ragazzi disposti al sacrificio: questa è la qualità più importante».

Cammarata ha infine ribadito la propria filosofia di lavoro.

«Voglio una squadra che si alleni divertendosi, lavorando tanto con il pallone ma senza rinunciare al lavoro atletico. L’obiettivo è ridurre al minimo i tempi morti e mantenere sempre un’intensità elevata, perché in partita oggi si gioca sempre ad altissimo ritmo».

Da lunedì 3 agosto l’Akragas inizierà il ritiro precampionato a Piazza Armerina, con quartier generale all’Hotel Villa Romana. Gli allenamenti si svolgeranno sul campo sportivo “Nuccio Malaponti” di Aidone, dove i biancazzurri getteranno le basi tecniche, atletiche e caratteriali della stagione 2026/2027. Il ritiro rappresenterà un momento chiave per consolidare il gruppo e accelerare l’inserimento dei nuovi arrivati in vista dei primi impegni ufficiali.

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