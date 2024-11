Doppia trasferta consecutiva in arrivo per la Moncada Agrigento, che domenica 3 novembre scende in campo contro il temibile Faenza alle 18. Alla vigilia di questo atteso incontro, coach Daniele Quilici ha esaminato la condizione della sua squadra e quella dell’avversario: “Affrontiamo una delle formazioni più in forma del campionato, che sta mostrando un ottimo gioco. Dopo una deludente sconfitta in casa, il nostro obiettivo è fornire una prestazione di alto livello.”

Faenza si presenta come un avversario pericoloso, e Quilici ha evidenziato la qualità e la fisicità del team, oltre alla loro esperienza, sia sotto canestro che in attacco. “Sarà essenziale giocare con coesione e determinazione, per sfruttare al meglio le opportunità su un campo notoriamente difficile da conquistare,” ha aggiunto, sottolineando l’importanza di una reazione collettiva.

Questa partita offre non solo un’opportunità di riscatto dopo la recente sconfitta, ma anche un’importante occasione per valutare la crescita e l’affiatamento della squadra. I ragazzi sono pronti a scendere in campo con energia e volontà, consapevoli dell’importanza di un risultato positivo.

Dopo il match di oggi, Agrigento affronterà un calendario fitto di impegni, con cinque partite programmate in ventidue giorni. Il primo incontro dopo Faenza avrà luogo mercoledì alle 18, di nuovo in trasferta. La Moncada, con un roster capace di ambire a un posto nei playoff, deve ancora dimostrare tutto il suo potenziale. Mercoledì, la squadra affronterà la difficile sfida sul parquet di Treviglio.

In un’intervista pre-partita, coach Luigi Garelli ha espresso stima per Agrigento: “È un buon team. Gli alti e bassi che sta vivendo sono comprensibili, considerando la giovane età e la quasi totale ristrutturazione estiva. È normale che non abbia ancora trovato continuità nel rendimento.” Garelli ha sottolineato la presenza di giovani talenti nel roster e l’importanza di giocatori esperti come Chiarastella, simbolo della società, che contribuiscono non solo sul campo, ma anche a mantenere l’equilibrio nello spogliatoio. “A parte la partita di domenica scorsa contro la Virtus Imola, in cui Agrigento ha avuto difficoltà, ha sempre mostrato buone prestazioni. Mi aspetto una squadra molto motivata, desiderosa di riscatto,” ha concluso Garelli.

