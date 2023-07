Fondato da Aristotele Cuffaro, il premio celebra le eccellenze siciliane nel settore della cultura.

Sabato 15 luglio prossimo alle 20.30, in Piazza Umberto I, a Grotte, torna il Premio Nino Martoglio , fondato da Aristotele Cuffaro. Un riconoscimento che celebra e promuove le eccellenze siciliane nel settore della cultura. Il lavoro svolto dagli organizzatori e dai partecipanti al premio è un prezioso contributo alla promozione delle arti e della tradizione della nostra terra. Quest’anno il premio speciale Nino Martoglio per la musica a Silvia Salemi ,cantante eccelsa e sensibile che si è fatta subito notare , sin dai suoi primi successi nel panorama della musica italiana. Per la sezione Gregorio Napoli riconoscimento a Giampiero Ingrassia per l’ eccezionale talento e le interpretazioni nel campo della prosa e del musical . Figlio del grande Ciccio Ingrassia , grazie alla sua eredità familiare, sin da ragazzo si è subito fatto notare nel campo dello spettacolo.

Premio Nino Martoglio sezione Francesco Pillitteri a Michele Guardì, per il suo straordinario contributo come autore di programmi, realizzati inizialmente insieme al compianto Enzo Dipisa ,che hanno fatto la storia della televisione e per essere raffinato autore di romanzi , testi di cabaret e teatrali. Michele Guardi ha tracciato un’impronta indelebile nel mondo dell’intrattenimento televisivo come autore di programmi storici tra cui i fatti vostri”, che è diventata la trasmissione più longeva delle televisioni europee. La sua abilità nel creare contenuti interessanti, divertenti e informativi lo ha reso un punto di riferimento per il pubblico italiano e ha contribuito al suo successo duraturo nel panorama televisivo., Michele Guardi ha, inoltre,dimostrato un talento notevole come autore di testi di cabaret. La serata sarà intervallata dagli interventi artistico-musicale del coro “Terzo Millennio” diretto da Domenico Mannella che riceverà un premio speciale per la lunga carriera artistica . A Presentare il ventennale saranno Francesco Bellomo e la modella Martina Di Fonte.