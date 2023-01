Premio Letterario “Scala dei Turchi – Dina Russiello”: i dettagli per l’edizione 2023

L’Associazione culturale “Casa del Libro Pascal Schembri” Realmonte organizza la seconda edizione del Premio Letterario “Scala dei Turchi – Dina Russiello” 2023. Quest’anno il premio letterario è suddiviso in tre sezioni: scrittori conosciuti; giovani autori emergenti; premi speciali alla carriera ed un premio d’onore. Il Premio si svolgerà a Realmonte, nel Belvedere della Scala dei Turchi. La data dell’evento sarà fissata probabilmente un sabato entro fine luglio 2023. L’annuncio è rivolto principalmente ai giovani autori emergenti che hanno un manoscritto pronto da pubblicare.

MODALITÀ OPERATIVE

Invio della sinossi del testo entro fine febbraio-inizio marzo 2023, affinché una Commissione esaminatrice specializzata possa valutarne il contenuto e la tematica.

Il formato del documento richiesto è quello in PDF da inviare utilizzando l’indirizzo e-mail [email protected] Effettuata la scelta della sinossi del testo da parte della Commissione, verrà contattato l’autore del romanzo affinché invii entro fine aprile 2023 una copia cartacea del manoscritto presso la sede. Il manoscritto deve essere composto da un massimo di 100/120 pagine, formato A4, carattere 12. Sarà cura dell’Associazione culturale comunicare agli interessati l’indirizzo a cui inviare il manoscritto in forma cartacea. Il vincitore, tra gli autori emergenti scelti dalla Commissione, vedrà pubblicato il proprio manoscritto a cura dell’Associazione culturale Casa del libro Pascal Schembri Realmonte.