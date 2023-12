Ci sarà anche il cardinale Gualtiero Bassetti (nella foto) tra coloro i quali riceveranno l’ambito e prestigioso premio internazionale Empedocle per le scienze umane in memoria di Paolo Borsellino, assegnato dall’Accademia di studi mediterranei di Agrigento e giunto ormai alla sua ventinovesima edizione.

La consegna dei riconoscimenti è in programma sabato prossimo, 16 dicembre, alle 16 nella sala Zeus del Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, alla presenza delle principali autorità civili e militari della provincia.

Il programma della manifestazione prevede l’introduzione del presidente dell’Accademia mons. Enrico Dal Covolo e poi i saluti del sindaco Francesco Micciché, dell’arcivescovo Alessandro Damiano, del presidente onorario dell’Accademia Assunta Gallo Afflitto, del presidente del Comitato scientifico dell’Accademia mons. Carmelo Mezzasalma, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, del presidente del Consorzio universitario Nené Mangiacavallo, della dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Maria Buffa, del direttore del Parco archeologico Roberto Sciarratta e del commissario dello stesso parco Giuseppe Parello.

Il premio a Bassetti è stato assegnato nella sezione “Mare Nostrum lago di pace” dalla giuria composta dall’archivescovo Damiano, dall’arcivescovo emerito mons. Carmelo Ferraro, da mons, Dal Covolo, dall’asrdivescovo di Milano mons. Mario Enrico Delpini, dal vescovo di Faenza mons. Mario Toso e da mons. Mezzasalma. Subito dopo la consegna, il premiato terrà una “Lectio magistralis”.

Nella sezione “Diritti umani universali” sarà premiato Rajae Nagil, ambasciatore del regmno di Marocco presso la Santa Sede il quale terrà anch’esso una “lectio magistralis”. La giuria era composta dal prof. Giovanni Fiandaca, direttore del Dipartimento di Studi Europei e dell’integrazione, ed era composta dai magistratio Massimo Fedeli, avvocati generale emerito della Corte di Cassazione, Vincenzo Saito presidente della commissione tributaria di Siracusa, Salvatore Cardinale, presidente emerito della corte d’appello di Caltanissetta, e da Vincenzo Faziomembro del Comitato scientifico dell’Accademia.

Nella terza sezione, “Medicina, coscienza europea ed universale, la giuria era composta da Anna Maria Samuelli, responsabile della sezione didattica di Gariwo, ed era composta da Marco Roncalli, Angela Ales Bello, presidente del Centro italiano di ricerche fonomenologiche, e da don Alessandro Andreini, docente all’università Gonzaga di Firenze. Il premio sarà consegnato ad Antonio Montalto, console onorario d’Italia in Armenia il quale terrà la consueta “lectio magistralis”.

Infine la quarta sezione: Paolo Borsellino, Giustizia e Legalità. Pedagogia interculturale e interreligiosa”. La giuria presieduta da don Alessandro Andreini e composta da Roberto Lagalla, Anna Maria Samuelli e Marco Roncalli, lo ha assegnato a Milena Santerini, ordinaria di pedagogia generale all’Università Cattolica di Milano. Anche lei, come gli altri premiati, terrà una “lectio magistralis”.

La manifestazione sarà conclusa con il recital “Empedocle. Poema narrativo” di Mirella Muia, già ricercatrice alla Sorbona ed oggi monaca eremita, interpeetato da Gaetano Aronica con musiche originali composte ed eseguite al pianoforte da Marco Palmisano.

Condurrà l’incontro il giornalista della Rai Carmelo Lazzaro.