Premio Apoxiomeno 2022, Francesco Pira nominato nella giuria di esperti

Il sociologo e saggista siciliano, Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali dell’Università di Messina, è stato chiamato a far parte della prestigiosa Giuria del Premio Internazionale Apoxiomeno 2022. L’evento si svolgerà a Pesaro dal 9 al 18 settembre. Il Premio Apoxiomeno viene assegnato a personaggi dello sport, dello spettacolo e della cultura italiana ed internazionale, che attraverso la loro attività lavorativa o professionale raccontano il lavoro del tutore dell’ordine. Il professor Pira aveva ricevuto il Premio lo scorso anno per l’impegno sociale. In una lettera firmata dal Presidente del Premio Apoxiomeno, colonnello Orazio Anania, inviata al professor Pira ha scritto: quest’anno la Rassegna dal titolo “INTERNATIONAL POLICE AWARD ARTS FESTIVAL (IPAAF)” – CINEMA, TELEVISIONE, MUSICA, ARTE E SPORT IN DIVISA”, si terrà a Pesaro dal 9 al 18 settembre. Nell’ambito del Festival è stato organizzato un Concorso cinematografico internazionale. Sarei lieto ed onorato se volesse accettare di poter essere membro esperto della Giuria ha scritto”. Si tratta di un Giuria Internazionale di altissimo livello presieduta dal produttore e regista Andrei Konchalovsky e composta da Kai Ephron, regista e produttore cinematografico, Elisabetta Pellini, regista e attrice, Filippo Lui, compositore musicale, Mirko Ikonomoff, produttore cinematografico, Ira Fronten, attrice, Liviu Cheloiu, attore e Lorenzo Pierazzi, critico cinematografico. “Sono onorato – ha commentato il professor Francesco Pira – di far parte della prestigiosa Giuria del Premio Internazionale Apoxiomeno 2022 . Ringrazio il Presidente Colonnello Anania per il coinvolgimento come Giurato. Lo scorso anno è stato per me davvero emozionante ricevere il Premio Apoxiomeno insieme a tante personalità del mondo della cultura e dello spettacolo”.”. Il Premio Apoxiomeno, rappresenta un prestigioso riconoscimento destinato a color oche hanno contribuito, in Italia e all’Estero, a dare lustro alle Forze dell’ordine, in maniera diretta o indiretta, sviluppando la difussione della cultura e del sapere nei diversi settori, nell’interesse supremo dell’elevazione e della promozione della sicurezza pubblica, della ricerca della verità, della libertà, della giustizia e della pace e quindi della fratellanza universale. Tante le star nazionali e internazionali che negli anni hanno ricevuto la prestigiosa statuette d’argento tra queste: Colin Firth, Matt Dillon, Hellen Mirren, Ennio Morricone, Massimo Ranieri, Abel Ferrara, Gina Lollobrigida e Andrea Camilleri, solo per citarne alcuni.