L’appuntamento si terrà giovedì 27 Luglio alle ore 19.30 al Centro Commerciale “Città dei Templi” ad Agrigento.

Un evento imperdibile per gli amanti della fotografia e della cultura locale si terrà giovedì 27 Luglio alle ore 19.30 al Centro Commerciale “Città dei Templi” ad Agrigento. Si tratta della premiazione dei vincitori dei concorsi fotografici “Fotografa San Calogero” e “Fotografa il Mandorlo in Fiore”. Le foto partecipanti ai concorsi sono state caricate su un’apposita app del Comune di Agrigento. Questa iniziativa ha avuto il patrocinio gratuito del Comune di Agrigento, dimostrando l’importanza che l’amministrazione locale attribuisce alla promozione dell’arte e della cultura del territorio.

L’atmosfera della serata sarà arricchita dalla presenza di ospiti illustri che gravitano nel mondo del giornalismo, dell’arte, della musica e del folklore, oltre alle autorità che hanno ricevuto un invito speciale.

I due contest hanno avuto l’obiettivo di catturare l’essenza di due importanti simboli di Agrigento: lo spirito devozionale e la bellezza monumentale e storico-tradizionale della Città dei Templi. La giuria, composta da esperti del settore, ha valutato attentamente tutte le fotografie e selezionato con cura i vincitori.

Le immagini presentate hanno espresso creatività, sensibilità e una profonda connessione con il territorio. L’evento, sarà un momento di condivisione e apprezzamento dell’arte della fotografia e delle opere dei talentuosi partecipanti. Le foto sono state caricate in alta risoluzione attraverso l’app del Comune di Agrigento.

Domenico Vecchio, giornalista e ideatore dell’evento, sottolinea l’importanza della fotografia come potente mezzo per raccontare storie e catturare l’anima di un luogo. “Sono orgoglioso di premiare i vincitori di questi concorsi che hanno saputo interpretare in modo unico i temi proposti. Voglio ringraziare tutti i partecipanti per aver condiviso la loro visione artistica con noi. Grazie anche al comune di Agrigento che attraverso un’app ha permesso di caricare le foto”.

Durante la serata, il Distretto Turistico Valle dei Templi assegnerà il premio migliore foto della “destinazione turistica”, mentre il Circolo “John Belushi” premierà il miglior ritratto.

Un’occasione unica per celebrare l’arte della fotografia e scoprire le straordinarie opere dei talentuosi partecipanti. L’invito a partecipare è esteso a tutti coloro che desiderano essere parte di questa festa dell’arte e della cultura locale.