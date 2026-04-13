Premiato l’olio prodotto dai detenuti della Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Il riconoscimento nel corso della presentazione della Guida agli Extravergini, a cura di Slow Food Italia, presentata al teatro di Torri del Benaco (Vr), affascinante località sulla costa veronese del lago di Garda, in occasione della Festa dell’Olio. La Guida, giunta alla sua 26esima edizione, è il frutto del lavoro, della competenza e della passione di 125 collaboratori presenti in ogni regione d’Italia che conoscono il mondo oleario, i produttori e il loro territorio

Una pubblicazione pensata per accompagnare il lettore alla scoperta dei territori attraverso le aziende olivicole e lo straordinario patrimonio di cultivar che caratterizza la produzione italiana. Alcuni dei protagonisti della Guida agli Extravergini 2026 sono saliti sul palco per gli attesi riconoscimenti che Slow Food Italia assegna a donne e uomini che quotidianamente difendono il patrimonio di biodiversità olivicola.

Tra i premiati, selezionati insieme al Gruppo Saida che, valorizza chi da decenni ha deciso di prendersi cura della propria passione, gli olivi, anche in territori non semplici, coinvolgendo realtà di interesse sociale e contribuendo a far crescere la cultura dell’extravergine di qualità c’è anche Viaggiare su un filo d’olio di Val Paradiso, che trasforma gli oliveti della Casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di contrada Petrusa in un’occasione di riscatto e reinserimento sociale.

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