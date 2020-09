PREMI PIMBY 2020: C’È ANCHE LA SEAP D.A. SRL. – VIDEO

Prestigioso riconoscimento per la SEAP D.A. SRL. All”Azienda agrigentina è stato assegnato il Premio Pimby 2020, contro l’Italia che blocca. A consegnare il premio la Fise Assoambiente (L’associazione delle imprese del trattamento e della gestione dei rifiuti).

A ritirare il premio, nel corso di una serata condotta dalla giornalista SKY Ilaria D’Amico, l’imprenditore Sergio Vella. L’azienda SEAP D.A. SRL è stata premiata per “La realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti liquidi, finalizzato al recupero delle acque per uso industriale”. A consegnare il riconoscimento il presidente di Fise Assoambiente Chicco Testa.

Tra i premiati il Comune di Bergamo, nella persona del Sindaco Giorgio Gori, il Comune di Vado Ligure, nella persona del Sindaco Monica Giuliano, TAP – Trans Adriatic Pipeline per “Il progetto di realizzazione di un gasdotto che trasportera’ gas naturale dalla regione del Mar Caspio in Europa” e la testata Ricicla TV per la costante e puntuale attivita’ di informazione sul settore della gestione rifiuti.

I riconoscimenti, istituiti dall’Associazione con il patrocinio dell’ANCI, intendono promuovere una cultura del “fare e contrastare la sindrome NIMBY (Not In My Back Yard), per la quale spesso Amministrazioni locali e gruppi di cittadini si oppongono aprioristicamente a iniziative pubbliche o private, come infrastrutture o impianti di smaltimento dei rifiuti. L’azienda SEAP D.A. SRL si conferma così, non solo un’eccellenza del territorio nazionale in grado di competere con gli standard europei, ma anche un modello da seguire. GUARDA IL VIDEO