CONCORSO FOTOGRAFICO “FOTOGRAFA SAN CALOGERO ” Edizione 2024

“MIGLIOR FOTO A COLORI”

FOTOGRAFIA DI GIUSEPPE GRECO

Giuseppe Greco, con la sua fotografia, è riuscito a rappresentare uno dei momenti più significativi della festa di San Calogero: il Santo viene acclamato dalla festante folla di fedeli che lanciano al cielo le preghiere colorate a lui rivolte, in un’esplosione di luci e colore. La fotografia riesce ad esprimere la gioia dei fedeli , dei portatori, dei tamburinari, e, al contempo riesce a cogliere la fede, la passione degli sguardi, il dinamismo di un attimo particolare ed intenso. Protagonista indiscusso della foto appare il Santo, che sembra quasi galleggiare tra la folla, circondato dal colorato abbraccio della folla . Un’immagine originale dal grande valore narrativo.

Il Direttore

Domenico Vecchio

CONCORSO FOTOGRAFICO “FOTOGRAFA SAN CALOGERO” Edizione 2024

“MIGLIOR FOTO IN BIANCO E NERO”

FOTOGRAFIA DI MAURIZIO CACIOPPO

Maurizio Cacioppo, con il suo scatto, ha immortalato un suggestivo istante della processione di San Calogero davanti a Piazza Municipio. Nella composizione fotografica, sono diversi gli elementi che raccontano una storia di amore per il santo e la sua storia. Le mani dei fedeli diventano protagoniste assolute dello scatto, tutte protese verso l’alto e accompagnate dagli sguardi pieni di gioia e fiducia , come illuminati da una benedizione proveniente dall’alto, mentre l’effigie del Santo Nero osserva la scena. I contrasti di chiaro e scuro rendono la scena molto evocativa. Un’immagine capace di raccontare la storia di Fede e devozione verso San Calogero.

Il Direttore

Domenico Vecchio

CONCORSO FOTOGRAFICO

“FOTOGRAFA LA FESTA DEL MANDORLO IN FIORE” Edizione 2024

“MIGLIOR FOTO A COLORI

Fotografia di ALESSANDRA FORMICA

La fotografia di Alessandra Formica rappresenta la sintesi ideale della Festa del Mandorlo in Fiore, in particolare la Concordia tra i popoli, che è l’essenza della nostra festa. Un suonatore di “friscaletto” rende omaggio ad una bellissima danzatrice sudamericana, in un momento gioioso, musicale e dinamico, sottolineato dal movimento vorticoso della gonna. Protagonisti della fotografia questi giovani danzatori di due gruppi folk differenti e provenienti e appartenenti a diverse nazioni, ma capaci di creare un’eccellente ensemble festoso. La fotografia comunica la Concordia tra i popoli, l’impeto e la gioia della danza, e racconta l’infinita primavera che si rinnova ogni anno ad Agrigento.

Il Direttore

Domenico Vecchio

CONCORSO FOTOGRAFICO

“FOTOGRAFA LA FESTA DEL MANDORLO IN FIORE”Edizione 2024

“MIGLIOR FOTO IN BIANCO E NERO”

FOTOGRAFIA DI GIUSEPPE CACOCCIOLA

La fotografia di Giuseppe Cacocciola ritrae un particolare momento di amore e tenerezza tra due giovani partecipanti della Festa del Mandorlo in Fiore, nel momento che precede la tradizionale fiaccolata. Sul volto della danzatrice è evidente un’espressione fresca e carica di sentimenti. Il suo sguardo si proietta lontano,mentre riceve un bacio sulla guancia, circondata dalla gioia degli altri danzatori. Una concordia ideale, sottolineata dal sorriso dei due giovani sullo sfondo. Assai interessanti i giochi di luce e la distribuzione degli elementi nello spazio compositivo, così come lo è anche il suo valore narrativo.

Il Direttore

Domenico Vecchio

CONCORSO FOTOGRAFICO

“FOTOGRAFA LA FESTA DEL MANDORLO IN FIORE”Edizione 2024

“MIGLIOR FOTO DESTINAZIONE TURISTICA”

FOTOGRAFIA DI SIMONE CACIOPPO

La fotografia di Simone Cacioppo sintetizza in uno scatto tutta la bellezza della Festa del Mandorlo in Fiore. Il salto del danzatore ed il Tempio della Concordia uniti insieme a simboleggiare l’energia della Primavera ad Agrigento e la grande bellezza dei nostri templi e dei danzatori che rinnovano ogni anno nella Valle la magia della Concordia tra i Popoli. Un’immagine ideale per la promozione turistica della nostra città.

Il Direttore

Domenico Vecchio

CONCORSO FOTOGRAFICO

“FOTOGRAFA LA FESTA DEL MANDORLO IN FIORE”Edizione 2024

“MIGLIOR FOTO DESTINAZIONE TURISTICA”

FOTOGRAFIA DI GIUSEPPE BALDO

La fotografia di Giuseppe Baldo immortala la bellezza e la magia dell’accensione del Tripode dell’Amicizia, uno dei momenti più suggestivi della Festa del Mandorlo in Fiore. Due danzatrici e due Carabiniere condividono la fiaccola dell’Amicizia e della Concordia tra i popoli, mentre i loro sguardi sono illuminati dalla simbolica fiamma. Sullo sfondo il Tempio della Concordia che sembra quasi accompagnare e sostenere i protagonisti dello scatto. Un momento di grande bellezza ed intensità, quasi iconico, che sottolinea lo spirito della Festa.

Il Direttore

Domenico Vecchio

CONCORSO FOTOGRAFICO

“FOTOGRAFA LA FESTA DEL MANDORLO IN FIORE”Edizione 2024

“MIGLIOR FOTO AL FEMMINILE”

FOTOGRAFIA DI GIULIANA VINTI

La fotografia di Giuliana Vinti ritrae un momento gioioso della Festa del Mandorlo in Fiore. Protagonista assoluta dello scatto la giovane danzatrice che illumina la scena con il suo sorriso sincero e coinvolgente, mentre si accinge a ballare, in una cornice di colori e luci fornita dalle fiaccole illuminate. Un’immagine che sembra quasi invitare tutti gli spettatori alla nostra grande Festa del Mandorlo in Fiore, che ogni anno si rinnova e ci rinnova .

Il Direttore

Domenico Vecchio

PREMIO ALL’ECCELLENZA CONFERITO A

ALESSANDRA MONTANA

Alessandra Montana si è distinta nel campo della comunicazione per la sua eccezionale leadership e innovazione. Con un’esperienza significativa come consulente di comunicazione e marketing per hotel di lusso e ristoranti stellati, ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento e successo in contesti altamente competitivi. Successivamente, ha fondato “Allumeuse Communication,” un’agenzia leader nella consulenza strategica e nella produzione di campagne pubblicitarie, affermandosi come una delle principali esperte nel settore. Il suo talento e la sua dedizione le hanno permesso di entrare nella prestigiosa classifica Forbes delle cento donne leader vincenti, celebrata per il suo impatto significativo nel mondo della comunicazione. Alessandra Montana è un esempio brillante di eccellenza professionale, rappresentando con orgoglio Agrigento e la Sicilia nel panorama internazionale.

Il Direttore

Domenico Vecchio

PREMIO ALL’ECCELLENZA CONFERITO A

GAETANO SIRACUSA

Tano Siracusa, fotografo di spicco dagli anni ’80, ha dedicato il suo talento alla documentazione della vita nei paesi del sud del mondo e nella sua Agrigento. Con un mix di reportage bressoniano e fotografia diaristica, ha catturato la complessità umana con grande sensibilità e autenticità. Il suo lavoro come condirettore di Suddovest e direttore di Fuorivista ha promosso la fotografia di qualità. Per il suo impegno e il suo fondamentale contributo alla cultura fotografica, Tano Siracusa è riconosciuto come un ambasciatore della cultura siciliana, elevando la fotografia a una forma d’arte che tocca profondamente l’umanità.

Il Direttore

Domenico Vecchio

PREMIO ALL’ECCELLENZA CONFERITO A

SILVIO SCHEMBRI

A Silvio Schembri, fresco dello straordinario successo di “Farwest”, che con la sua attività giornalistica, intrapresa in giovanissima età, ha saputo portare alto in giro per l’Italia il nome della nostra città. Con grande impegno e professionalità, etica e innovazione, si è distinto come giornalista per testate nazionali, diventando volto noto del piccolo schermo. Rimanendo sempre legato alle sue origini siciliane, è diventato un ambasciatore culturale di Agrigento.

Il Direttore

Domenico Vecchio

PREMIO ALL’ECCELLENZA

“AMBASCIATORE DI AGRIGENTO, DELLA SICILIA E DELL’ITALIA NEL MONDO”

A MARCO SAVATTERI E ALLA SAVATTERI PRODUZIONI

Marco Savatteri e la Savatteri Produzioni, con la loro partecipazione al Villaggio Italia a Los Angeles durante la mini expo itinerante organizzata dal Ministero della Difesa, hanno promosso il Made in Sicily e riallacciato i legami con le comunità siciliane emigrati. L’instancabile attività di divulgazione culturale della Savatteri Produzioni ha portato alto nel mondo il nome di Agrigento, esaltandone storia, bellezza e potenzialità. Grazie alla sua creatività, Marco Savatteri ha sempre saputo coniugare tradizione e modernità, proiettando la cultura siciliana verso nuovi orizzonti. Questo riconoscimento celebra uno straordinario impegno e la grande capacità di trasmettere il meglio della cultura italiana a livello globale.

Il Direttore

Domenico Vecchio

PREMIO ALL’ECCELLENZA CONFERITO A

GIANFRANCO JANNUZZO

Gianfranco Jannuzzo, attore teatrale e commediografo italiano, ha saputo portare in scena la cultura e le tradizioni siciliane con grande maestria e passione. La sua carriera, dal teatro al cinema e alla televisione, è caratterizzata da un impegno costante nella valorizzazione delle radici culturali di Agrigento e della Sicilia. Jannuzzo ha interpretato ruoli memorabili che hanno incantato il pubblico di tutta Italia. La sua capacità di coniugare umorismo e profondità emotiva ha reso le sue performance uniche e indimenticabili, ottenendo riconoscimenti e apprezzamenti unanimi. Gianfranco Jannuzzo ha anche contribuito significativamente alla promozione della cultura siciliana a livello nazionale e internazionale, diventando un vero ambasciatore di Agrigento. Per il suo straordinario contributo alla cultura e alle arti, e per la sua instancabile dedizione nel rappresentare Agrigento e la Sicilia nel mondo, Gianfranco Jannuzzo merita pienamente questo riconoscimento.

Il Direttore

Domenico Vecchio