In occasione della Giornata della Commemorazione dei Defunti, questa mattina, il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo e il questore, Tommaso Palumbo, hanno reso omaggio ai Caduti della Polizia di Stato, deponendo una corona d’alloro presso la stele commemorativa situata all’interno della Questura agrigentina. Un momento di raccoglimento per ricordare tutti coloro che hanno servito lo Stato fino all’estremo sacrificio. “Un pensiero particolare va al nostro collega Aniello Scarpati, deceduto in un gravissimo incidente stradale”, si legge nella nota della Questura. Scarpati, sposato e padre di tre figli, è morto nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre in un tragico incidente stradale avvenuto a Torre del Greco.

