Predisposto atto per non pagare canone sulla tassa di concessione del suolo cimiteriale a Piano Gatta

Predisposto atto di indirizzo per non pagare il canone sulla tassa di concessione del suolo cimiteriale a Piano Gatta. Lo comunica l’assessore ai servizi cimiteriali di Agrigento, Giovanni Vaccaro che afferma: “Finalmente il lungo iter sul canone della tassa di concessione del suolo cimiteriale a Piano Gatta arriva a buon fine”. Vaccaro ha dato mandato al dirigente del settore di provvedere al rilascio delle autorizzazioni delle concessioni cimiteriali escludendo il pagamento dei canoni di concessione. “ Si chiude una vicenda, lunga ed estenuante per gli agrigentini- dice Vaccaro- e avendo interessato della questione gli uffici preposti e avendo acquisito il parere positivo del dirigente del settore legale e con la proficua mediazione e collaborazione del segretario comunale la Dott.ssa Floresta si è trovata la soluzione che darà una boccata d’ossigeno economico per il rilascio delle concessioni cimiteriali per gli agrigentini. Questo dimostra- conclude l’Assessore comunale- l’impegno di questa amministrazione è definire le questioni in itinere che trovano le dovute risposte attraverso una sana collaborazione tra l’amministrazione attiva e gli uffici preposti e si riverberano positivamente e nell’interesse dei cittadini”.