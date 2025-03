“Un sentito ringraziamento a E-Distribuzione di Agrigento per il completamento dei lavori di potenziamento della rete elettrica che stanno interessando il nostro Comune”. Così l’assessore comunale di Agrigento, Gerlando Principato, in merito ai lavori che hanno coinvolto le aree e le traverse di via Cavaleri Magazzeni. Sono stati realizzati i lavori di ripristino del manto stradale di qualificata manifattura dell’intera carreggiata, così come previsto dal regolamento comunale, assicurando allo stesso tempo, la qualità e la vivibilità dei quartieri interessati.

“Sono già state ultimate le vie Accursio Miraglia, Guido Guinizelli e parte di via degli Ulivi, e quest’ultima verrà completata grazie a un ulteriore finanziamento ottenuto dalla Regione Sicilia, che ci consentirà di concludere l’intervento in modo completo – continua Principato -. Questo è un altro importante passo verso la modernizzazione della nostra città, in cui infrastrutture più moderne e funzionali si affiancano a interventi che migliorano la sicurezza e la qualità della vita dei nostri cittadini. Un altro impegno mantenuto per una Agrigento sempre più efficiente e accogliente”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp