Potenziamento degli organici ASP: nuove azioni per il reclutamento di personale sanitario

Con una serie di recenti provvedimenti deliberativi la Direzione strategica dell’ASP di Agrigento ha disposto la nomina delle commissioni esaminatrici per una vasta gamma di profili professionali. Si tratta di un passaggio fondamentale, previsto dalla normativa vigente, grazie al quale inizieranno a breve le selezioni per un dirigente medico di reumatologia, uno di dermatologia, per il direttore dell’Unità operativa complessa Servizio di Psicologia e per due dirigenti biologi da destinare rispettivamente alla patologia clinica e alla medicina trasfusionale. Con ulteriori provvedimenti il commissario straordinario ASP, Mario Zappia, ha anche disposto l’ammissione dei candidati per le selezioni a tempo indeterminato a cinque posti di dirigente medico nella disciplina di medicina interna da destinare alla lungodegenza e alla speciale unità di accoglienza permanente (SUAP), a due posti per le malattie dell’apparato respiratorio e due per l’ematologia oltre al conferimento di sessantacinque incarichi a tempo determinato di ausiliario specializzato. “Il nostro intento – commenta il commissario Zappia – è quello di condurre ogni sforzo amministrativo e di programmazione per il potenziamento degli organici aziendali. Così facendo siamo convinti di poter elevare sempre più gli standard qualitativi e quantitativi dell’offerta sanitaria in provincia”.