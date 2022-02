Posticipata Miss Europe Continental 2022

Miss Europe Continental 2022 avrebbe dovuto tenersi ad Agrigento il 20 marzo, al Teatro Luigi Pirandello, ma oggi la direzione ha deciso di comunicare che “l’evento, a tema spiccatamente europeo, viene posticipato a data da destinarsi, in ossequio alla gravità della situazione internazionale, e in particolare dell’invasione Russa in Ucraina, e nel rispetto di chi in questi momenti vive momenti drammatici”. Dopo la notizia della sospensione, l’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa, ha dichiarato: “Condivido pienamente la scelta dell’amico Gaetano Quagliata, direttore esecutivo di Miss Europe Continental 2022. In giorni più spensierati per l’Europa, che tutti speriamo arrivino presto – ha aggiunto La Gaipa – , torneremo a parlare di bellezza, di arte, di cultura e di tradizioni con una manifestazione che è una vetrina internazionale per la nostra destinazione” .