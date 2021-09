Posteggia l’auto, e la ritrova tutta rigata

Parte da Canicattì e raggiunge Favara per frequentare un corso per Operatore socio sanitario. Lascia l’auto parcheggiata, una Mercedes C200, in viale Aldo Moro, ma al momento di riprenderla la ritrova danneggiata pesantemente. Qualcuno, senza essere visto, forse armato di chiodo o di un altro oggetto appuntito, gli ha rigato tutta la carrozzeria. Vittima del raid un disoccupato di 45 anni di Canicattì, che ha presentato denuncia, a carico di ignoti, al Commissariato canicattinese.

I responsabili hanno rigato le quattro portiere, i parafanghi e i due paraurti, ma anche il cofano anteriore e quello posteriore. Acquisita la denuncia, i poliziotti hanno avviato le indagini per provare a risalire all’autore del danneggiamento, e a movente. Gli agenti avrebbero già verificato l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona dove si trovava la vettura.