Posteggia la moto e i ladri se la portano via: avviate le indagini

Ha posteggiato la motocicletta sotto casa, in via Tomasi di Lampedusa a Canicattì, e l’indomani mattina, al momento di riprenderla, non c’era più. Un artigiano sessantenne s’è recato dai carabinieri di Canicattì e ha formalizzato la denuncia di furto. La moto era stata posteggiata alle ore 19 di lunedì e doveva essere ripresa alle 8,30 dell’indomani mattina. Ma il mezzo è stato rubato durante la notte. I militari dell’Arma, dopo aver avvisato la Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini per cercare di recuperare indizi o elementi utili ad identificare i ladri. Il danno provocato al canicattinese non è stato ancora quantificato e comunque non è coperto da polizza assicurativa.