Dal 2 novembre, ben 184 nuovi portalettere prenderanno servizio in Sicilia, segnando un importante passo nel mercato del lavoro regionale. Questi assunti godranno di contratti a tempo indeterminato e rientrano in un piano di 2.100 nuove assunzioni previste in tutta Italia, grazie a un accordo nazionale tra l’azienda postale e i sindacati.

Le nuove assunzioni verranno distribuite in tutte le province siciliane, contribuendo a rafforzare l’occupazione nella regione. In particolare, 47 nuovi portalettere saranno destinati a Palermo, 39 a Catania, 33 a Messina, 20 ad Agrigento, 12 a Trapani, 12 a Siracusa, 9 a Ragusa, 9 a Caltanissetta e 3 a Enna. Questo annuncio è stato accolto con entusiasmo da Maurizio Affatigato, coordinatore nazionale e segretario regionale Slp Cisl, che ha sottolineato l’importanza dell’accordo per il futuro dei lavoratori, in particolare per coloro che precedentemente svolgevano lavori precari. Questo accordo permette di offrire opportunità di lavoro stabile ai giovani siciliani, riducendo la necessità di emigrare in cerca di occupazione.

Le assunzioni sono state rese possibili attraverso il turn over volontario e incentivato tra i dipendenti postali, che hanno scelto di lasciare il proprio posto di lavoro per raggiungere la pensione. Questo passo non solo crea nuove opportunità lavorative ma rappresenta anche un segno di rinnovamento all’interno del settore postale, garantendo una continuità nei servizi offerti.