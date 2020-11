Positivo una agente, chiusi per sanificazione Uffici della Polizia Municipale

Uffici della Polizia municipale chiusi domani per poter effettuare una sanificazione urgente. A darne notizia è il comandante del corpo, col. Gaetano Di Giovanni, il quale ha spiegato che una agente è risultata positiva al tampone. Per questo lei è stata messa in quarantena domiciliare mentre i suoi colleghi domattina andranno all’istituto Foderà per poter eseguire i test. Con la chiusura della sede resterà chiuso anche il centralino e la sala operativa. L’attività riprenderà normalmente il giorno successivo, ovvero lunedì. FOTO ARCHIVIO

