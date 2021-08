Positivo al Covid su un bus, Asp invita passeggiate a contattare il dipartimento di prevenzione

Il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Vittorio Spoto, invita i passeggeri (circa sei) che hanno viaggiato ieri, martedì 17 agosto 2021, sull’autobus della ditta Salvatore Lumia in servizio lungo la tratta che è partita alle ore 14.25 circa da via Roma a Siculiana in direzione Agrigento, a mettersi in contatto con il Dipartimento di Prevenzione ASP attraverso il contatto telefonico mobile 339.6738639 oppure ai fissi 0922/407173, 0922/407536 o 0922/407572. L’invito, a scopo precauzionale, deriva dalla necessità di fornire comunicazioni agli

interessati stante che un altro passeggero presente sullo stesso bus di linea è risultato positivo al

Covid-19.