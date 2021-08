Positivo al Covid, e la nave resta in porto

Il traghetto “Sansovino”, che collega Porto Empedocle con Lampedusa e Linosa, ieri sera, non è partito perché un componente dell’equipaggio è risultato essere positivo al tampone Covid-19. L’uomo contagiato sarebbe stato trasferito, e posto in isolamento, in una apposita struttura, mentre gli altri membri dell’equipaggio sono rimasti in quarantena sulla motonave.

Sono rimasti a terra i tanti turisti, ma anche agrigentini, che erano sulla banchina di Porto Empedocle, pronti ad imbarcarsi per raggiungere Linosa o Lampedusa. C’è stato qualche momento di tensione, e al porto sono giunti anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Con la motonave “Sansovino” bloccata, è stato annullato il trasferimento di 110 migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Nella struttura di prima accoglienza ci sono 691 ospiti a fronte di una capienza massima prevista per 250 persone.