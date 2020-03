Positiva favarese, il sindaco: ora obbligatorio rimanere a casa -VIDEO

Adesso restare a casa è obbligatorio. Lo dice la prima cittadina di Favara, Anna Alba, per commentare la notizia di una donna di 76 anni, ricoverata all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento che e’ risultata positiva al test del Covid-19.

Mentre si valuta l’ipotesi di chiudere il reparto per consentire la sanificazione, la sindaca ha attivato le procedure per rintracciare tutte le persone che sono venute a contatto con la persona infetta. Pare che la favarese avesse incontrato parenti che venivano dal nord.

La paziente, per problemi cardiaci, era stata ricoverata nella giornata di lunedi’. Ieri mattina, sospettando una sintomatologia specifica, i medici hanno fatto sottoporre la donna al tampone. L’esito e’ arrivato in serata.

“L’azienda sanitaria – ha fatto sapere il sindaco Calogero Firetto con un video diffuso sul web – sta attivando tutti i protocolli previsti per le forme di isolamento richieste”. Si tratta del primo caso di Covid-19 all’ospedale San Giovanni di Dio dove in giornata e’ arrivata la notizia della negativita’ di un 72enne che era stato sottoposto ad accertamenti per problemi polmonari ed era stato poi trasferito al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Caltanissetta.

Il sindaco di Agrigento ha diffuso un video messaggio

