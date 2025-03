Si è conclusa con esito positivo la conferenza di servizi per la realizzazione e messa in esercizio dell’impianto di dissalazione di acqua di mare di Porto Empedocle (AG), con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).

Il Commissario Straordinario Nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, ha recentemente annunciato l’approvazione della realizzazione e messa in esercizio degli impianti di dissalazione di acqua di mare a Porto Empedocle e Trapani. Questa decisione è stata presa a seguito della conclusione positiva della conferenza di servizi dedicata a questi progetti.

La creazione di impianti di dissalazione rappresenta una soluzione strategica per garantire un approvvigionamento idrico sostenibile e conti

Gli impianti previsti a Porto Empedocle e Trapani sono progettati per trasformare l’acqua di mare in acqua potabile, utilizzando tecnologie avanzate di dissalazione. Questi impianti contribuiranno significativamente a ridurre la dipendenza dalle risorse idriche tradizionali, spesso insufficienti a soddisfare le necessità locali.

