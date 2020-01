Porto Empedocle: un incontro per la consegna dei libri editi Sellerio alle scuole

Si terrà venerdì 24 gennaio alle ore 11:00 presso il Palazzo di Città un incontro tra l’Amministrazione Comunale di Porto Empedocle e le delegazioni di insegnanti e studenti per la consegna dei libri donati dalla casa editrice Sellerio alle scuole cittadine.

Il gesto reso noto lo scorso mese dalla Casa Editrice palermitana, omaggia di oltre 400 libri la biblioteca comunale e le scuole cittadine di Porto Empedocle. Ha l’obiettivo fondamentale di dar vita a una sorta di “parco letterario”, dove chiunque può conoscere i luoghi reali raccontati nelle celebre opere dello scrittore e maestro empedoclino Andrea Camilleri.

Oltre alla consegna dei libri, l’incontro ospiterà la premiazione del concorso dei presepi realizzati dalle classi ed esposti alla Torre di Carlo V durante il Natale Empedoclino.

A margine dell’incontro l’Amministrazione comunale di Porto Empedocle terrà anche una conferenza stampa, sulle azioni amministrative in corso e i diversi finanziamenti in arrivo per la città, nonché la realizzazione delle mini isole ecologiche di prossimità.