Porto Empedocle si conferma scalo turistico: per la prima volta tre navi da crociera in porto

Il ritorno per la città è stato straordinario. Tantissimi i turisti che hanno affollato le vie cittadine nella mattinata e nel pomeriggio di ieri. Tra loro anche un nutrito gruppo che ha scelto la Valle dei templi e la Scala dei Turchi per effettuare un’escursione.

Tutto ciò è reso possibile grazie all’operato dell’autorità di sistema portuale di Palermo di cui porto Empedocle è parte integrante.

È importante che le istituzioni lavorino in stretta sinergia per poter raggiungere l’obiettivo di far giungere un numero sempre crescente di navi da crociera.