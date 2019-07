Porto Empedocle, sesso in spiaggia in pieno giorno: bagnanti indignati

Sesso sulla spiaggia in pieno giorno. È accaduto in una spiaggia di Porto Empedocle, la segnalazione è arrivata pure al nostro giornale da parte di una mamma indignata per lo “spettacolo” a cui è costretta ad assistere da circa una settimana. “Ogni giorno dalle ore 9 alle 12 (intervallo in cui la presenza di bambini è cospicua) una coppia di persone medio giovani attuano condotte devianti a sfondo sessuale, oggi addirittura sono arrivati ad un rapporto completo“. La donna riferisce anche di aver allertato le forze dell’ordine con la speranza che potessero cogliere in flagranza di reato la coppia, facendo scattare la denuncia di atti osceni in luogo pubblico in presenza di minori.