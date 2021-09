Porto Empedocle. Salvatore Di Betta si dimette da Assessore al Turismo

Salvatore Di Betta , dopo due anni e mezzo annuncia le dimissioni da Assessore al turismo del Comune di Porto Empedocle .

“Dopo attente valutazioni e dopo essermi consultato con il mio gruppo politico annuncio le mie dimissioni dalla carica di Assessore al turismo della Giunta di Ida Carmina .

Un’esperienza quella di amministratore del mio paese, Porto Empedocle, altamente formativa e di impegno massimo per i miei cittadini nata da un accordo politico nella primavera del 2019 in un momento di grande criticità della amministrazione attiva.

Da lì in avanti , non ho fatto altro che lavorare per il bene degli empedoclini, rilanciando il turismo in città a partire dalla straordinaria estate 2019 che ha visto finalmente rinascere il Lido Azzurro e il centro città con un calendario di eventi ricco e realizzato con l’aiuto di tutti in un Comune in dissesto finanziario.

Ho creato una rete di relazioni che hanno portato risultati oggettivi a partire dallo Pro-Loco ,dalle Associazioni e comitati di quartiere che sono stati sempre collaborativi.

Tra l’altro lascio ai miei concittadini una traccia della mia azione politica in campo turistico. Il progetto Mari e Monti del Gal Sicani già decretato, che porterà alla riqualificazione dei locali comunali trasformati in punti di informazione turistica, fruibili sia alle associazioni del territorio che ai cittadini empedoclini.

Siamo entrati in un altro progetto come partner con l’Unpli di Agrigento assieme alla Pro-Loco empedoclina con la riqualificazione della ex biblioteca comunale che sarà trasformata in un centro di informazione e promozione turistica.

Voglio ringraziare tutti coloro i quali in questo mandato amministrativo sono stati di grande supporto, dagli impiegati comunali, ai comitati con i quali abbiamo realizzato piccole ma significative manifestazioni, alle associazioni che sono il vero valore aggiunto della mia comunità.

E ai tantissimi empedoclini , i miei veri arbitri ,che sono stati eccezionali e sempre attenti nel darmi saggi consigli.

Al Sindaco Ida Carmina che ringrazio per il percorso intrapreso , auguro tanti successi politici e amministrativi e un in bocca lupo per la sua prossima ricandidatura.

Concludo ,dicendo , che la mia attività politica assieme al mio gruppo continua sempre con lo stesso entusiasmo e passione per dare un contributo in termini politici ,sociali e di occasioni di progettualità turistiche per il territorio”.