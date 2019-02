Porto Empedocle: nuova chiamata d’imbarco

PORTO EMPEDOCLE. La Guardia Costiera di Porto Empedocle ha disposto una chiamata d’imbarco per lunedì 25 febbraio alle 9,30. Si cercano due marittimi con la qualifica di Marinaio, per completare l’equipaggio del motopeschereccio “Carmela e Salvatore C” in arrivo nello scalo di Porto Empedocle.

I marittimi interessati possono rivolgersi per ulteriori informazioni, prima della chiamata d’imbarco, alla Capitaneria di Porto Empedocle. La selezione sarà riservata solo ai marittimi che si presenteranno in porto e faranno richiesta di imbarco.