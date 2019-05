PORTO EMPEDOCLE: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA LATITANTE

In data 23 maggio 2019, personale del Commissariato di P.S. di Porto Empedocle, a seguito specifici e mirati servizi info-investigativi, traeva in arresto S.R. di anni 26, empedoclino. Lo stesso, nel marzo del 2018, si sottraeva al provvedimento di revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. R.S., precedentemente emigrato in Germania, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di famiglia, veniva trovato nascosto all’interno di un mobile della cucina, avvolto tra alcune scatole di cartone e derrate alimentari. L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’ A.G. procedente veniva condotto presso la casa circondariale “Pasquale de Lorenzo” di Agrigento.