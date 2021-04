Porto Empedocle, in via di completamento i lavori per il viadotto di Pian del Molo

In via di completamento i lavori per il viadotto di Pian del Molo, a Porto Empedocle, che negli anni hanno subito vari stop. Si tratta di un progetto dell’Irsap per un importo di 8,6 milioni di euro, il cui cantiere è rimasto fermo per 5 anni a causa di una lunga vicenda giudiziaria. “L’asse stradale favorirà – dicono dalla Regione- lo snellimento del traffico dalla Statale verso le aree urbane, incidendo positivamente anche sull’inquinamento atmosferico, specialmente per il trasporto via mare dei mezzi pesanti e commerciali che vi transitano, ma anche sul turismo, facilitando la viabilità lungo la fascia costiera e il collegamento con il porto.” A lavori ultimati i mezzi pesanti potranno raggiungere la Statale 115 direttamente dal porto.