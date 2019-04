Porto Empedocle, in diretta Rai la torta da 300 kg a forma di Sicilia

Il pastry chef agrigentino Giovanni Mangione dopo tanti traguardi e tanti successi e riconoscimenti per le sue maghe torte viene invitato direttamente dalla Rai del programma Mezzogiorno in famiglia per realizzare un’altra mega torta live a Porto Empedocle. Una torta a forma di Sicilia del peso di 300 kg circa.

Per realizzare la torta – spiega Giovanni Mangione – sono state utilizzate 20 placche di pan di Spagna alla vaniglia, 30 litri di bagna al gusto di alchermes, 130 kg di ricotta fresca di Santo Stefano Quisquina e tanto pistacchio puro di Raffadali. Abbiamo poi aggiunto – continua Mangione – gocce di cioccolato di Modica, utilizzato ingredienti di alta qualità che ci offre la nostra terra e per finire la torta tanti decori in pasta di zucchero, pasta di mandorla e zucchero di roccia”.