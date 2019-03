Porto Empedocle: Emergenza igenico-sanitaria in via S. Onofrio

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione da parte di un nostro lettore.

Facendo seguito alla mia segnalazione di circa un mese fà sulla grave situazione in cui versava la Via sant’Onofrio (strada di fronte al bar La Sosta che collega la SS.115 a contrada Pero) e conseguentemente al disservizio riguardo la raccolta dei rifiuti a Porto Empedocle devo segnalare che la situazione è ulteriormente peggiorata. Le foto che allego documentano solo in parte l’inquinamento ambientale e la situazione sanitaria per chi abita nelle vicinanze o si trova a transitare per detta via. La mancanza di interventi da parte del Comune nel bonificare, nel provvedere al periodico spazzamento della strada e nel mancato controllo teso ad evitare il perdurare dei comportamenti incivili dei cittadini che abitano nella zona, ha aggravato la situazione sanitaria. Si confida nell’immediato intervento, ognuno per le proprie competenze, delle Autorita’ a cui questa segnalazione è indirizzata e ad una campagna di sensibilizzazione da parte degli organi di informazione.