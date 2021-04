Porto Empedocle, decine di alunni in quarantena: il sindaco chiude le scuole

Scuole chiuse per tre giorni a Porto Empedocle. Lo ha deciso nella serata di domenica il sindaco Ida Carmina.

“Attesa la situazione epidemiologica della città, in cui si attendono la sottoposizione a test di riscontro sulla positività di Coronavirus con la collocazione in isolamento e quarantena di decine di alunni, e del personale docente, e non docente di varie scuole, in quanto contatti diretti di positivi, con il sospetto di variante inglese, considerati i contatti indiretti, a loro volta alunni di altre scuole empedocline, si e’ ritenuto di disporre, sentiti i Dirigenti Scolastici degli istituti, la sanificazione completa di tutte le scuole con sospensione delle attività didattiche in presenza, e lo svolgimento delle attività in Dad” .