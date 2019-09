Porto Empedocle: da governo regionale 500mila euro per la Chiesa Madre

Ammonta a oltre 500mila euro il finanziamento che è stato assegnato dalla Regione siciliana al Comune di Porto Empedocle per il restauro della Chiesa Maria Ss. del Buon Consiglio, ovvero la Chiesa Madre della città agrigentina. L’opera di manutenzione straordinaria, per la quale il Governo Musumeci ha formalizzato il decreto di finanziamento – somma complessiva 515.148,76 euro – dovrà essere mandata in gara d’appalto dall’ente comunale. L’aggiudicazione, secondo i tempi dettati dall’assessorato alle Infrastrutture, dovrà arrivare entro sei mesi. “Il Governo Musumeci – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – sta portando avanti un ampio e puntuale programma di rilancio e recupero del patrimonio religioso della Sicilia”. “Il piano ci consente di intervenire e risanare i punti di riferimento storici e di culto delle varie comunità locali, sbloccando importanti linee di spesa pubblica – spiega l’assessore -. A Porto Empedocle, intervenire sulla Chiesa Madre significa tutelare un bene tanto caro a fedeli e cittadini, ma anche incrementare l’attrattività del centro storico della cittadina, frequentato ogni anno da migliaia di visitatori”. (AdnKronos)