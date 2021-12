Porto Empedocle. Consigliere Agrò: “Muro pericolante e nessuno interviene”

Salvatore Agrò, Consigliere Comunale e Vice Presidente del Consiglio comunale di Porto Empedocle, sollecitato dalle continue segnalazioni da parte di molti cittadini, fa presente al Sindaco Martello ” lo stato di degrado e di pericolosità del muro perimetrale del cimitero vecchio.

In questi anni – dice- non si è avuto per il cimitero l’attenzione che merita come luogo sacro in cui riposano i nostri defunti. Chiedo al Sindaco quali interventi sono stati programmati sulla problematica che si trascina da molto tempo. Si auspica che il nostro Sindaco possa trovare soluzioni immediate su una questione quanto meno vergognosa non solo per motivi di decoro ma anche e soprattutto per motivi di sicurezza.”