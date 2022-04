Porto Empedocle, consigliere Agrò interroga il sindaco sulla realizzazione di un parcheggio per mezzi pesanti

Il vice presidente del Consiglio comunale di Porto Empedocle, Salvatore Agrò, ha presentato un’interrogazione con risposta scritta al sindaco Calogero Martello sulla realizzazione di un parcheggio per mezzi pesanti.

«Gli automezzi, purtroppo, li troviamo parcheggiati un po’ dappertutto in città – spiega Agrò – e secondo quanto riferito dagli stessi autotrasportatori è emerso il fatto che, in passato, alcuni di essi abbiano avanzato istanza per l’individuazione di un’area da adibire a tale funzione». Agrò chiede quindi che «vengano trovate soluzioni per un problema irrisolto e che si trascina da tantissimo tempo».