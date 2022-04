Porto Empedocle, consigliere Agrò chiede iniziative per il traffico estivo

Il consigliere e vice-presidente del Consiglio comunale di Porto Empedocle, Salvatore Agrò, ha presentato un’interrogazione al sindaco con risposta scritta in relazione alla sicurezza stradale sul lungomare Nettuno, nella frazione balneare del Lido Azzurro. «Visto l’approssimarsi dell’inizio della stagione estiva, che porterà ad un incremento del traffico veicolare sul lungomare Nettuno – scrive Agrò – e considerato il verificarsi, negli anni scorsi, di numerosi incidenti stradali dovuti all’alta velocità dei mezzi che lo percorrono – si chiede al sindaco e all’amministrazione tutta se siano allo studio iniziative per evitare nuovi incidenti». Agrò sottolinea anche di aver ricevuto richieste di chiarimenti da parte dei titolari della attività commerciali della zona. «A contribuire all’aumento del rischio incidenti – sottolinea ancora il vice-presidente del Consiglio – vi è la presenza di autovetture lasciate sul margine della carreggiata, al fine di accedere più facilmente alla sottostante spiaggia. Tale circostanza – continua – riduce la visibilità, sia ai pedoni in attraversamento che ai veicoli in transito». Agrò chiede, quindi, all’amministrazione comunale chiarimenti in merito, soprattutto a beneficio dei commercianti e dei cittadini tutti.