Il consigliere Comunale di Porto Empedocle Salvatore Agro’ aderisce al movimento “LIBERI E SOLIDALI” “Con l’adesione a “Liberi e Solidali” – afferma il consigliere e vice presidente del consiglio comunale di Porto Empedocle – per me nasce il percorso di un nuovo umanesimo della politica che mi vedrà impegnato per la costruzione di un progetto di bene comune sul quale lavorerò a livello locale per migliorare i servizi e la gestione amministrativa della mia città.”