PORTO EMPEDOCLE. Apre un nuovo sportello AICA a Porto Empedocle con l’obiettivo di avvicinare i servizi ai cittadini e rendere più semplice la gestione delle pratiche legate al servizio idrico. Il nuovo presidio è stato attivato nei locali di Very Posta Multiservice, in via Milano 42, e rientra nel piano di rafforzamento della presenza territoriale dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini.

Lo sportello sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre il sabato osserverà l’orario dalle 9 alle 13. All’inaugurazione hanno preso parte la titolare del centro servizi Veronica Stagno, il direttore generale di AICA Francesco Fiorino e la presidente del consiglio di amministrazione Danila Nobile.

L’apertura si inserisce nel percorso di ampliamento della rete degli sportelli già avviato da AICA nelle scorse settimane con nuovi punti ad Agrigento, Campobello di Licata, San Biagio Platani e Raffadali, oltre al potenziamento delle sedi già operative a Canicattì e Licata. L’azienda ha annunciato che l’espansione proseguirà anche in altri comuni della provincia.

Il personale di Very Posta Multiservice è stato formato da AICA per offrire assistenza su numerosi servizi: richieste di nuovi allacciamenti, pratiche contrattuali e volture, ristampa delle fatture, supporto nei pagamenti, informazioni commerciali e amministrative e orientamento sui servizi disponibili.

«Con questo nuovo sportello – hanno dichiarato i vertici di AICA – si consolida il radicamento sul territorio, assicurando ai cittadini un servizio più capillare e di migliore qualità. L’iniziativa non comporta costi aggiuntivi né per l’azienda né per gli utenti. Ringraziamo tutti i partner che hanno aderito alla manifestazione d’interesse: la loro collaborazione sta rendendo possibile questa espansione territoriale e una presenza sempre più vicina alle comunità servite».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello. «Questa apertura – ha affermato – consentirà ai nostri concittadini di evitare gli spostamenti verso gli uffici AICA di Agrigento, facilitando il disbrigo delle pratiche direttamente in città. È un passo importante verso una maggiore razionalizzazione dei servizi e un miglioramento dell’offerta per la nostra comunità».

NELLA FOTO Presidente del CdA di AICA Danila Nobile, Direttore Generale di AICA Francesco Fiorino, titolare di VeryPosta Veronica Stagno

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