Porto Empedocle- Approvato il Regolamento Comunale “Nonno Civico”

Approvato ieri in Seduta di Consiglio Comunale all’unanimità, il Regolamento Comunale “Nonno Civico”, iniziativa presentata ed istituita dall’Assessore alla Solidarietà Sociale Dott.ssa Stefania La Porta.

Il Regolamento, stabilisce criteri di selezione e descrizione delle mansioni che riguarderanno appunto persone adulte dai 55 ai 75 anni che abbiano idoneità psico-fisica e non abbiano avuto condanne penali con sentenza.

Il Bando, istituito dall’Ufficio della Solidarietà Sociale del Comune, verrà pubblicato ed avviato tra Dicembre e Gennaio 2019 e permetterà di ovviare al problema dell’attraversamento dei bambini all’ingresso e all’uscita degli Istituti Scolastici del territorio, affiancando il Personale della Polizia Municipale che attualmente assolve tale funzione.

Il Progetto, voluto fortemente dal Sindaco Ida Carmina e dall’Assessore, ed apprezzato dai presenti al Consiglio Comunale, è già stato sperimentato con successo in molti Comuni Italiani, e nasce nell’ottica di un reinserimento in attività socialmente utili di signori dai 55 ai 75 anni, oltreché per affiancare il Personale della Polizia Municipale impegnato a sopperire a molteplici servizi spesso contemporaneamente.