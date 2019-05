Porto Empedocle, ancora cambi in giunta per il sindaco 5stelle

Arrivano i primi “scossoni” al Comune di Porto Empedocle dopo che la Sindaca Ida Carmina (in foto) è riuscita a rimanere alla guida del Comune dopo la bocciatura della mozione di sfiducia.

Nella giornata di ieri la prima cittadina ha infatti nominato Giovanni Petix quale nuovo assessore del Comune al posto di Stefania La Porta. Una scelta di apertura alla società civile quella della Sindaca Carmina dopo che nei giorni scorsi ha sostituito l’assessore Sicilia. Nessuna scelta politica dunque ma scelte di natura programmatiche e di rivalorizzazione del territorio comunale.

“Pur non essendo un politico – ha affermato il neo assessore Petix – ho abbracciato l’idea e la volontà del sindaco Carmina e sin da subito mi adopererò per attivare tutti i processi progettuali a beneficio della città. Non sono al servizio dei partiti politici ma sono un tecnico al servizio di tutta la collettività. Darò costantemente conto del mio operato, oltre che all’intera città ovviamente all’intero consiglio comunale in modo da operare in maniera trasparente e programmatica”.

Sui nuovi assetti inevitabili i “malpancisti” del Movimento 5 Stelle, con tanti attivisti che hanno criticato la scelta.