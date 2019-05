Porto Empedocle, al via la 8^ fiera “Un libro alla volta”

8^ FIERA DELLE ASSOCIAZIONI “UN LIBRO ALLA VOLTA”

Porto Empedocle, Torre Carlo V, 17, 18 e 19 MAGGIO 2019

Arriva al traguardo dell’ottava edizione la “Fiera delle Associazioni-Un libro alla volta” organizzata a Porto Empedocle dall’associazione culturale Oltre Vigata.

Dice il Presidente dell’Associazione Danilo Verruso “torniamo come di consueto a maggio, il 17 il 18 e il 19, dopo l’eccezionale spostamento a novembre ed il grandissimo successo della settima edizione. Teatro della manifestazione saranno ancora una volta la Torre Carlo V di Porto Empedocle per presentazioni di libri, dibattiti e concerti e le strade cittadine per la terza edizione del nostro fiore all’occhiello “Percorsi d’inchiostro”.

Si parte venerdi 17 mattina con l’inaugurazione della estemporanea di pittura “Rivalutazione ambientale tra città e mare” a cura della Prof. Enza Montana Lampo del Liceo Artistico “Michelangelo Merisi Caravaggio” di Agrigento.

A seguire la rappresentazione musicale del liceo Scientifico ad indirizzo musicale Ettore Majorana con un concerto di musica classica a cura del Maestro Carmelo Farruggia.

Alle 18 Salvatore Carreca presenterà il suo ultimo libro “Viaggio tra le meraviglie delle Due Sicilie (1735 – 1860)” con Giandomenico Vivacqua e Alberto Todaro.

Alle 18:30 si parlerà di malattie delle arterie e delle vene con il Dott. Giovanni Alongi, cardiologo specializzato in diagnostica vascolare recentemente riconosciuto “Best Ultrasound Assessor” tra 300 specialisti di tutto il mondo, e si cercherà di suggerire un migliore utilizzo del Pronto Soccorso con il

Dott. Salvatore Albanese, Dirigente Medico Reparto Medicina d’urgenza Ospedale S.Giovanni di Dio. Modera: Gerlando Verruso

In chiusura il concerto: “Claribel Ensemble” musica classico moderna per clarinetti a cura del Maestro Paolo Miceli.

Sabato mattina l’importante dibattito sul tema “Obiettivo Plastic Free: tutti in rete a difesa del mare” con Vittorio Alessandro, già Presidente Parco Nazionale delle Cinque Terre; Davide Guzzi, Capo Servizio Operativo della Guardia Costiera di Porto Empedocle; Claudio Giuseppe Giannone, Comandante dell’Ufficio Circondariale di Sciacca; Giuseppina Marino, biologa dell’Unità Operativa Complessa ST3 – Area Mare della Direzione Generale di ARPA Sicilia; Nino Accetta, Dirigente Nazionale Confcooperative Fedagripesca – Federcoopesca; Giovanni Borsellino, Direttore Flag-Gac <Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata>; Claudia Casa, Dir. Regionale Legambiente Sicilia; Fabio Galluzzo, Pres. Regionale Marevivo e Giuseppe Mazzotta, Presidente WWF Sicilia area mediterranea, moderato dalla giornalista Vanessa Chiapparo

Momento clou sabato alle 18,30: Il giornalista di Repubblica Attilio Bolzoni presenterà il suo ultimo libro “Il padrino dell’antimafia. Una cronaca italiana sul potere infetto” intervistato da Onofrio Dispensa già vicedirettore del Giornale Radio e del TG3. Il racconto coraggioso dell’affaire Montante e dell’inquinamento dell’antimafia.

In contemporanea la rassegna di autori della Casa Editrice Medinova coordinata da Antonio Liotta con: Angelo Vita “La didattica del disagio”, Maria Concetta De Marco “Ali blu”, Angelo Sanfilippo “La fisarmonica nuda…” e Margherita Biondo “L’amore imperfetto…”.

Domenica grande giornata di chiusura con l’imperdibile ed ormai tradizionale appuntamento con “Percorsi D’Inchiostro”, passeggiata storico – letteraria – teatrale sulle orme del Commissario Montalbano con le sequenze degli sceneggiati televisivi interpretati sui luoghi dei romanzi da Danilo Verruso, Gero Sicurella, Giusi Baglio, Alessandro Cutaia, Rosalba Cortelli, Pasqualino Infantino, Peppe Morreale, Piero Travali, Meri Fiore, Anna Alaimo Vetro e Leda Marullo, coordinati da Giugiu’ Gramaglia con la voce narrante di Marzia Quattrocchi.

Alle 17:00 nuovo appuntamento con la casa Editrice Medinova e gli autori Francesco Pira “Piraterie”; Jim Tatano “Segreti della musica”; Salvatore Indelicato “Gocce d’amore”; Alfonso Gueli “Maledetta città” coordinato da Daniela Spalanca.

Gran finale alle 21:00 con il concerto del gruppo musicale I Camurria ospitato nel cortile della Torre Carlo V.

Durante la fiera si potranno visitare:

Generazioni Urbane “Pensa Positivo” Mostra Fotografica a cura di Maurizio Cacioppo;

“RIA” Mostra d’ Arte a cura di Giuseppe Lazzara;

Mostra d’acquarello di Leonardo Tanto.